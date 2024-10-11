هروب جماعي لقيادات عصابة مليشيا التمرد وهلع وسط المتعاونين

• في أول وأسرع استجابة لنداء الرويبضة الريموت لعصاباته ومليشياته بتقدير موقفها حسب الظروف .. هروب جماعي لقيادات عصابة مليشيا التمرد من مدينة أم روابة وهلع وسط المتعاونين الذين تم تجنيدهم من أبناء المنطقة ..

• جحافل الجيش السوداني علي مقربة من منطقة الغبشة ..

• نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد

