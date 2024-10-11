لماذا خالد سلك يصر اصرارا قويا على ان تمنح مليشيا الدعم السريع قبلة الحياة !!؟

قراءات في تصريحات وتغريدات خالد سلك !

الملاحظ ان خالد سلك هو اكثر القحاتة وشلة أربعة طويلة دينميكية .. فلماذا؟ .. وما هي هواجس خالد سلك !؟

تصريحاته مؤخرا اصبحت مربوكة تفتغر إلى نسق واضح ، فتارة يهدد بالويل والجحيم واخرى يعشم بالسلام .

وكل تصريحاته تهديدا او تعشيما ترمي إلى انه يجب أن تستمر مليشيا الدعم السريع موجودة في الحياة السودانية !!

لماذا يفعل خالد سلك هذا ؟

لماذا يصر اصرارا قويا على ان تمنح مليشيا الدعم السريع قبلة الحياة !!؟

اليوم تحديدا يوجد له تصريحاته متناقضتان؛

التصريح الأول بعد خطاب الهالك حميدتي مباشرة يهدد فيه بأن حميدي سيشعل حربا شاملة، ضخم فيه خالد سلك من حجم حميدتي والدعم السريع وحاول فيه ارهاب الناس.

التصريح الثاني بعد الاول بساعات، عاد ليتحدث عن سلام واتفاق وأن هذا هو المخرج الوحيد!!؟

ما الذي يخيف خالد سلك ويرعبه لهذه الدرجة !؟

ان ما يخيف خالد سلك هو خروج الهالك ( او هو من خلفه ) في تسجيلات مماثلة يكشف فيها كل شي !؟

بالدارجي كده يفتهم.

وقد بدأ هذا الامر في الخطاب الاخير لكنه يتحدث فيه الهالك عن عموميات ، فما هو الشي الذي متوقع ان يحدث في التسجيل القادم، ان لم يحل الامر باتفاق !!؟

المتوقع تفاصيل كاملة على نسق وطريقة وايقاع الهالك المعهودة والشيقة، بمعني :-

– اتقابلنا وين؟

– وقلنا شنو ؟

– وكان في الاجتماع معاي منو ؟

– وداك اديته كم من القروش كاش

– وديك حولت ليها كم في حسابها في البنك الفلاني الاسلامي

– وفلانه وفلان ما بصلوا وببيتوا مع بعض في غرفة واحدة في الفندق وهم ما معرسين.

– وفلان جنه اكل وشرفان وبياكل الجداد زي الثعالب

– ومنو كان حاضر اجتماع الاتفاق على فض الاعتصام

وعيييييييييك .

يا سلك ماف اتفاق سيتم مع الهالك ومليشيته، ولا محالة عاجلا ام اجلا سيكشف الهالك ومليشته كله الأوراق، فأنت تعلم ونحن نعلم انهم لن يسقطوا وحدهم بل سيسقطونكم معهم بالدور مثل حجارة الديمنوز (الضمنة).

ماف اتفاق يا خالد ، والحرب انتهت وسيكسبها الجيش

وليد محمدالمبارك احمد

