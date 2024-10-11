انخفاض أسعار الشقق والبيوت في مصر والسودان

بمجرد أن تحرك الجيش واستعاد بعض المناطق ولاحت بشريات النصر فقط، قبل حتى أن يكتمل، بدأت البلاد تتعافى، واستيقظ الأمل من جديد في قلوب الملايين، الأسعار بدأت تنخفض في كثير من المناطق، الجنيه ارتفع قليلاً مقابل العملات الأجنبية،

أسعار الشقق والبيوت في مصر والسودان انخفضت، تذاكر الطيران أيضًا هبطت، دخلت أتيام المياه والكهرباء الخدمة، نزلت الشرطة لمحاصرة الجريمة، وقد أدرك الناس أهمية وجود الشرطة، ارتفع صوت الآذان في المساجد المغلقة، وهربت الشياطين، ومن المؤكد بعد ذلك سوف ينتظم العام الدراسي والجامعات، وهذا يعني الشعور بالأمن والأمان، وهى كلها نِعم تستوجب الحمد لله، كما أن ذلك كفيل أيضًا بتعزيز ثقة الناس في الجيش والقوات النظامية الأخرى ومؤسسات الدولة، وأن انتصارها هو الطريق الوحيد للنجاة.

عزمي عبد الرازق

