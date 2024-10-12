يستميت البعض في الباس هذه الحرب ثوب جهوي قمئ ، بوصفها حرب جلابة ضد غرابة، و ينفيه ما قام به الجنجويد ضد اهل دارفور في الجنينة و نيالا و الان الفاشر !

لكن الحقيقة الساطعة أن هذه الحرب بدأت بإنقلاب عسكري قاده حميدتي للاستيلاء على السلطة . ثم تحولت بعد فشله إلى حرب شاملة من الجنجويد ضد المواطن السوداني الاعزل ….

سيد الحرب حميتي في أول ظهور ليه قال الهدف هو اعتقال البرهان و إعادة الديمقراطية!! .

اي وصف آخر سيحتاج صاحبه لأدلة موضوعية، و لن تكون موضوعية إن خالفت أقوال صاحب الانقلاب و اعترافه المبطن في تسجيلاته المبذولة ….

Salim Alamin

