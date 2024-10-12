ماهو أثر تبرؤ حميدتي من الاتفاق الاطاري على الشريك السياسي تقزم فض شراكة ام فضح تفاصيل المؤامرة.

ما هي الدولة التي انطلق منها حميدتي لمعادات مصر والعدوان عليها ليكون الرد شافيا وافيا.

وضح مؤشرات الفشل والهزيمة الانتقال من فشل الخطة (أ) الي الخطة الفاشلة (ب)

توعد الهالك بتجنيد مليون مرتزق يعني انه لم يعي الدرس بعد فالحرب ليست كثافة عددية فقط والا فكيف كان فناء قواته.

تحليل مضمون خطاب حميدتي هو هزيمة واستسلام ولن يعصمكم جبل موية من الماء القادم بقوة.

الغباء الصناعي حميدتي الاطاري هو سبب الحرب الحق الذي شهد به الأعداء هل القحاته ما زالوا في ضلالهم القديم من أشعل الحرب.

د الرشيد محمد إبراهيم