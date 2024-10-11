رأي ومقالات
ظني أنه لن ينهض دليل على كذب حميدتي أقوى من (..)
□□ نجد أن حميدتي في كل خطاباته يوصي جنوده بالمواطن السوداني.
□ في المقابل لم نسمع يوما البرهان يوصي جنوده بذلك.
□ ومع ذلك واقع الحال يحكي عن ما ترتكبه المليشيا الإجرامية من فظائع وشنائع بحق المواطن، وما تسببه له مواجع وفواجع.
□ وفي جانب الجيش نجد تعبير الامتنان بالدموع والزغاريد من قبل المواطن تجاه أفراد القوات المسلحة.
□ ظني أنه لن ينهض دليل على كذب الرجل أقوى من هذا الواقع المعاش.
د. عصمت محمود أحمد
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