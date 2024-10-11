ظني أنه لن ينهض دليل على كذب حميدتي أقوى من (..)

□□ نجد أن حميدتي في كل خطاباته يوصي جنوده بالمواطن السوداني.

□ في المقابل لم نسمع يوما البرهان يوصي جنوده بذلك.

□ ومع ذلك واقع الحال يحكي عن ما ترتكبه المليشيا الإجرامية من فظائع وشنائع بحق المواطن، وما تسببه له مواجع وفواجع.

□ وفي جانب الجيش نجد تعبير الامتنان بالدموع والزغاريد من قبل المواطن تجاه أفراد القوات المسلحة.

□ ظني أنه لن ينهض دليل على كذب الرجل أقوى من هذا الواقع المعاش.

د. عصمت محمود أحمد