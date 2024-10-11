حسين خوجلي: إني اقترح للخرطوم مقاهي وللقبعة مشاهير

بعد انقضاء فترة النقاهة ومغادرتي للفراش الأبيض بنعمة من الله وبفضل دعاء الطيبيين من ابناء السودان الذين ما انقطعوا عن مراسلتي بالكتابات والمهاتفة. وقد ألح علي مجموعة من الاصدقاء والاصحاب بتلبية دعوة مشهودة على مقهى فسيح على النيل، على كوب من القهوة المسائية، وعندما تكاثفت الجلابيب السودانية، أكرمنا صاحب المقهى المصري المثقف بأغنية (أغدا القاك يا خوف فؤادي من غدِ ) رائعة الشاعر السوداني الكبير الراحل الهادي آدم ويصوت أم كلثوم المعتق، كان الأداء هامساً حتى لا يفسد أنس الحضور. وبعد التعارف بكينا جميعاً وذرفنا الدموع على كتف السودان الجريح ونحن نمني انفسنا بالعودة والتي نرجو ألا تكون مستحيلة.

وتوظيفا للتجمع الحميد قررت أن اكسر رتابة الأنس السوداني المكرور باقتراح مفيد فيما أرى فقلت للمجموعة الودودة أني تذكرت الآن الرحلات المدرسية ورحلات أصدقاء الحارة والجامعة فقد كنت دائما ما كلف فيها بمسابقة قبعة المشاهير. ولأني الحظ ان هذه الجلسة الطيبة تضم ثلاثة اجيال فاني اقترح اعادة هذه المسابقة إلى منصة جلسات المقاهي والاغتراب. وهي ببساطة تدور حول اسم سوداني وبعد ان توزع الأوراق والأقلام يكتب كل واحد من الحضور اسماء المشاهير من هذا الاسم وصاحب أطول قائمة وأصح تعريفات يمنح الجائزة وجائزة هذه الجلسة الطيبة أن يُعفى الفائز من فاتورة القهوة والعصير والحلويات الشرقية، وبلا تردد فقد وجد اقتراح المسابقة تأييدا من الجميع ، خاصة انني صدرته بعبارة إن معرفة هؤلاء الكبار والمشاهير في شتى المجالات هو تعريف للوطن وما الوطن إلا برجاله ومشاهيره.

وفعلا قام احد الشباب متطوعا باحضار باكتة A4 وحزمة من أقلام الرصاص وبعد أن أخذ كل واحد قلمه وورقته ردوا عليّ باقي الباكت، فنحن من جيل لنا خلوة شرعية ويومية مع هذه الاوراق البيض الحسان.

وقد اقترحت على المجموعة ضربةً للبداية اسم (صلاح) وأمهلناهم مدة ربع ساعة لكتابة المشاهير الذين ينتمون إلى هذا الاسم الصالح المبارك، فكانت الجائزة من نصيب صاحب القائمة التالية:

1. صلاح احمد ابراهيم – شاعر وقاص وصحفي وسياسي ودبلوماسي

2. ابو صلاح – واحد من أشهر شعراء أغنية الحقيبة بل تعد نصوصه من انصع النصوص في تاريخ الاغنية السودانية والعربية، وقد كتب بالفصيح وله ديوان في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم.

3. صلاح احمد محمد صالح – اعلامي وشاعر عثمان حسين المعروف ومذيع بالبي بي سي وسفير بالخارجية والابن الأكبر للشاعر والسيادي احمد محمد صالح.

4. صلاح ابو النجا – اقتصادي ومصرفي ومؤسس لمجموعة بنك التضامن الاسلامي

5. صلاح ياسين- مصرفي ورجل اعمال ورئيس النادي العائلي بالخرطوم

6. صلاح عبد السلام الخليفة – ضابط بالجيش السوداني وقيادي بحزب الامة ووزير في حكوماتها المتعددة.

7. صلاح الصديق المهدي – قيادي بحزب الأمة ونائب برلماني وكان يدير استثمارات الحزب وقد رحل في حادث حركة مشؤوم.

8. صلاح احمد ادريس – مصرفي سوداني في البنك الأهلي السعودي ورجل أعمال ورئيس نادي الهلال السوداني

9. الدكتور صلاح كمبال – رئيس اتحاد الصيادلة السودانيبن السابق وأحد رواد الصناعات الدوائية في السودان.

10. صلاح حاج سعيد – شاعر أغنية مجدد كتب للكثير من المطربين وقد اختص الراحل مصطفى سيد احمد بمجموعة من القصائد الجياد.

11. الفريق المهندس صلاح عبد الله قوش – القيادي المثير للجدل ومن أشهر مديري جهاز الأمن السوداني وخبير في قضايا الارهاب.

12. اللواء صلاح الأغبش – مدير الاستخبارات الأسبق.

13. صلاح بن البادية – فنان ومادح وممثل احد رواد الأغنية الحديثة.

14. صلاح محمد عيسى – فنان سوداني شهير عرفت مجموعته رمضان حسن ومحجوب عثمان بفناني الاضراب.

15. صلاح مصطفى – مهندس ومطرب وشاعر وانتخب رئيساً لاتحاد الفنانين لعدة دورات

16. د. صلاح عبد الرحمن علي طه – طبيب اختصاصي وأحد قيادات حزب الأمة وكان واليا للجزيرة.

17. د. صلاح محمد ابراهيم – أستاذ الاعلام بالجامعات السودانية المستشار بمجلس الصحافة والمطبوعات.

18. صلاح عباس – أحد نجوم خط دفاع المريخ.

19. صلاح الامين – مهاجم بنادي المريخ.

20. صلاح عبدالله – رائد التصوير الحديث وطباعة الاوفست الملون بالسودان.

21. صلاح التوم من الله – صحفي وكاتب مسرحي

22. صلاح دهب صحفي رياضي

23. صلاح براون – من مؤسسي تيار اغنية الجاز في السودان وصاحب فرقة الجاز الشهيرة

24. صلاح عبد العال مبروك – ضابط سوداني وسكرتير مجلس قيادة ثورة مايو ووزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الموردة الرياضي.

25. صلاح عووضة – صحفي وكاتب عمود

26. مولانا صلاح حسن القاضي الذي اشتهر بالقضية الدستورية وحل الحزب الشيوعي السوداني

27. صلاح الدين المليك – استاذ الأدب بجامعة الخرطوم وأحد مؤسسي مدارس المليك وله عدة مؤلفات في الثقافة السودانية.

28. الفريق أول صلاح محمد محمد صالح – وزير دولة بالدفاع ورئيس اللجنة الأولومبية السودانية ومدير مراسم القصر الجمهوري ومؤسس متحف القصر.

عزيزي القارئ ارجو أن تضيف أسماء المشاهير الذين يتسمون باسم صلاح ولا تنسووا أن تمارسوا هذه المسابقة في كل منتدياتكم باسماء أخرى واقترح اسم عمر.

وارجو من كل قلبي أن نشيع في السودان القادم أدب المقاهي في كل حارة وأن يكون المقهى انيقاً ونظيفا وجامعاً ومحايداً. فقد افتقدنا كثيراً مساحات الحوار البرئ وصارت منازلنا قبل المغادرة في أيام النكبة يلفها الصمت كأنها حصونٌ وزنازين.

حسين خوجلي