🔴 كلمة الفلنقاي أول حميدتي !!

-الفلنقاي وليس الفريق هی (الرتبة) التی تُناسب حميدتي، مع إنَّ الفلنقای ليس فيها(أول)،فكل من يطوف بالأسواق،ويغشیٰ أماكن تجمُّع الناس،وهو يرفع عقيرته بالنداء: (الخشم خشمی، والكلام كلام سيدی) ليُعلن بعدها عن الأوامر

السلطانية المكَلَّف بإبلاغها لعامة الناس،يُسَمَّی فی دارفور علی أيام السلطان علی دينار (الفلنقای) !!

-ولم يتجاوز الفلنقای أول محمد حمدان دقلو موسیٰ الشهير بحميدتی

الوصف الوظيفی لهذه المهمة،ذلك فی كلمته المسجلة التی بثتها جميع الوساٸل بالأمس،فالخشم خشمو والكلام كلام سيدو،الإمارات،لكنه تفوق علی الفلنقای الأصلی بإضافة بعضاً من التوابل للطبخة،والفلنقای عادةً لا يخرج علی النص أبداً،لكن حميدتی مارس الولولة حيناً وهو يكاد يبكی علی خسارته فی جبل موية،(ورقد موية) وهو يوجِّه إتهامه الصريح لمصر، فی محاولة للهروب إلیٰ الأمام،

-وقد انقسمت كلمة الفلنقای أول إلی أربعة فصول هی الردحی والأحاجی والثكلی والتهديد، إذ لم يوفِّر حميدتی

لفظاً نابياً إلَّا وألصقه بأعضاء المجلس السيادی،بدأً من الرٸيس الفريق أول البرهان مروراً بالفريق أول كباشی،والفريق أول ياسر العطا وصولاً إلیٰ الفريق إبراهيم جابر،وعرَّج علی مناوی،وجبريل وبالطبع نال الشيخ علی كرتی

النصيب الأوفر من الإتهامات،ومعه الحركة الإسلامية والمٶتمر الوطنی

ومارس الرَّدحی علی الجميع، وعممه علی دول مثل أمريكا والمملكة العربية السعودية،ومصر ،والرباعية والثلاثية،،

وفی فصل الثكلی كانت خساٸره فی معارك جبل موية حاضرة،وكذلك معارك الفاشر وبقية دارفور،وبرر خسارة جيشه لمعارك فاصلة لتدخل طيران أجنبی،بالتركيز علی مصر وإيران وحتی روسيا واوكرانيا، واتهم المجتمع الدولی بالتغاضی عن (جراٸم الجيش!!)

وفی فصل الأحاجی،حكی كما الحبوبات قصصاً لم تعد تثير أحد إلَّا بقدر ما تستلزمه السخرية من سذاجة المتكلم،وهو ينفض يده من جُرم فضّ إعتصام القيادة،وينفض يده من الإتفاق الإطاری ونسی إنه بشر به علی أعواد المنابر،ومثله فعل أخوه عبد الرحيم بلهجة تهديد ووعيد،وحكی الفلنقای اول قصة التغيير ونصيب الدعم السريع فيه ليدغدغ أحلام الشباب وينفی عن نفسه التلبس بالجرم المشهود٠

-وفی فصل التهديد خصَّ جميع الشايقية بالحظ الأوفر منه، قبل أن يعود ويستثنی بعضهم،وخص بعض المواقع فی ولاية نهر النيل فذكر حجر العسل وقندتو،وابدیٰ تعجبه عن إن الطيران الحربی لايزور ولاية نهر النيل والشمالية!!

-واصدر الفلنقای أول أوامره،ولأول مرة كما قال لجميع منسوبی الدعم السريع بالتبليغ إلی وحداتهم،وكان قد نسب كل الفظاٸع لما يحلو له أن يُسميهم (المتفلتين) ومعتادی الإجرام الذين (فتح لهم الجيش السجون!!) ويشير كلام الفلنقای إن سيدو (إمارة الشر) لا تريد أن تقصر شرها،وتكف يدها عن بلادنا،فهناك معركة إنتحارية قادمة قوامها مليون أشوس!! فابشر بطول سلامةٍ يامِربعِ، ليس لأن أستاذ التكنولوجيا والذكاء الإصطناعی بجامعة بوسطن الدكتور حسام فهمی قد صنَّف خطاب الفلنقای وعدد سقطاته الفنية،واعتبره فبركة،وطالب دولته بالتواصل المباشر مع الدولة الراعية،

وأن لا تلقی بالاً للروبوت!! ليس من أجل ذلك التقييم العلمی ولكن لأن الواقع العملياتی يٶكد قرب فناء هذه المليشيا الإرهابية المجرمة،ولا عزاء للفلنقای أول-حيَّاً أو ميتاً- ولا لبقية الكورال من الفلنقايات الناٸحات المستأجرات…

محجوب فضل بدری

