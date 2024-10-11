شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني فاطمة كباشي تستعرض جمالها بإطلالة تدعم فيها الجيش بأغنية الفنانة ميادة قمر الدين الجديدة

نشرت المذيعة السودانية الحسناء فاطمة كباشي, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خطفت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني, الأضواء بإطلالتها الملفتة.

حيث ظهرت فاطمة كباشي, وهي تدعم الجيش السوداني على أنغام أغنية الفنانة ميادة قمر الدين الجديدة “جري دنقاس”, والتي قدمتها دعماً للقوات المسلحة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين