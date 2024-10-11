شاهد بالصورة والفيديو.. بالأحضان وفي لحظات رومانسية.. الحسناء السودانية “عزيزة” تواصل إبهار المتابعين وتزف زوجها عريساً لزوجته الجديدة

شغلت السيدة السودانية “عزيزة”, الرأي العام بالسودان, وذلك بعد ظهورها في مقاطع فيديو من حفل زواج زوجها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحسناء “عزيزة”, كانت قد زفت زوجها عريساً لزوجته الجديدة بكامل رضاها.
https://www.facebook.com/reel/897393442273017
وفاجأت “عزيزة”, المتابعين بعد ظهورها في مقطع جديد وهي تزف زوجها وتودعه بالأحضان في لحظات رومانسية نالت إعجاب الجمهور.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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