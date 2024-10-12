معتصم صالح: أما آن الأوان لحميدتي أن يعلن وقف الحرب!

و الأهم من كل هذا، هو إقراره ( بعضمة لسانه ) أنه كان يعلم علم اليقين أن الإتفاق الإطاري سيتسبب في حرب ضروس، و أنه أبلغ الأمريكان و حلفائه بمن فيهم فولكر و المجلس المركزي بهذه الحتمية، و برفضه للإتفاق الإطاري الذي سيدمر السودان لا محال!، إلّا أنه و رغم كل هذه المحاذير و المخاطر المحدقة و مهددات زوال البلاد قد:-

1. وقع على الإتفاق الاطاري؛

2. خاض حملة علاقات عامة غير مسبوقة لإقناع رافضي الإطاري بالتوقيع عليه؛

3. و قاد بنفسه الحرب التي كان يحذر منها. فدمّر ( حميدتي ) السودان و شرّد شعبه بعد أن أفقره بالنهب و السلب و أذلّه بالتنكيل و الإغتصاب.