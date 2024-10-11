شاهد بالصورة.. زواج شاب مصري من فتاة سودانية يخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالبلدين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي, لقطة نالت اعجاب الجمهور والمتابعين, وذلك بعد أن تناقلها على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة تم التقاطها من حفل زفاف شاب مصري وفتاة سودانية وفقاً لما ذكر ناشروها على السوشيال ميديا.

وخطفت اللقطة الأضواء على مواقع التواصل السودانية والمصرية, الجدير بالذكر أن الزواج أقيم بطقوس سودانية خالصة, بعد ظهور العروسين بأزياء الجرتق وهي عادة سودانية قديمة كانت وما زالت من الثوابت داخل حفلات الزواج السودانية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين