شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. فتاة سودانية تستعرض جمالها وتفاصيل جسمها في شوارع القاهرة وتثير غضب المتابعين (فك العرش بقى في الشارع العام كمان)

أثارت فتاة سودانية ثورة من الغضب داخل مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع الفيديو الذي أثار غضب المتابعين الفتاة وهي تتمشى بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

https://www.facebook.com/reel/1468070657918626

وظهرت الفتاة بملابس ضيقة ومحذقة بالشارع العام وتستعرض تفاصيل جسمها وسط غضب المعلقين الذين كتبوا: (فك العرش بقى في الشارع العام كمان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين