حدود حميدتي هي حدود العائلة عبدالرحيم والقوني وعيال دقلو؛ مليشيا عائلية بأفق محدود للغاية

جاء رد مناوي على كلام حميدتي “أبوي وأبوك وأمي وأمك في مكان واحد …” الذي ادعى فيه عدم رغبته نقل الحرب إلى الفاشر، جاء رده ” أعتبر كل أمهات السودان أمهاتي وكل أب في السودان هو أبي” ليظهر حميدتي كقزم بدوي صغير وتافه.

أظهر كيف أن حميدتي لا يكترث لأمهات وآباء الملايين الذين أشعل الحرب في مناطقهم ولكنه يتكلم مع مناوي عن ضرورة عدم نقل الحرب إلى أهله.

رد يظهر الفرق بين السياسي الذي يفكر بأفق رجل دولة وبين البدوي الذي يفكر ضمن حدود العشيرة والأهل.

لقد ظهر حميدتي كشخص صغير ضئيل أقل من عادي، وبعيد كل البعد عن صور القادة الذين يصنعون التغيير. حدوده هي حدود العائلة عبدالرحيم والقوني وعيال دقلو؛ مليشيا عائلية بأفق محدود للغاية.

حليم عباس

