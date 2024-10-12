لماذا سكت كتاب الرش السريع عن تبني حميدتى لسردية الكيزان؟

حتي أمس قريب ما ذكر ذاكر أن الأتفاق الإطاري كان أحد أسباب إندلاع الحرب، إلا ونط كتاب الرش السريع واتهموه بتبني سردية الكيزان فهو كوز أو مغفل وربما، مثل شخصي الضعيف، يحلم برجوع الكيزان للسلطة حتي يحصل علي وظيفة بعد أن تمكنت جلحاته من الراس وظهر شيب علي شنبه. ولكن قبل يومين أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو أن الإطاري تسبب في الحرب. فسكت كتاب الرش السريع الذين لا يهمهم اتساق.

معتصم اقرع