شوايقة والبلد رايقة.

الشايقية مجموعة سودانية اشتهرت بالذكاء والشجاعة وثراء الثقافة وحب الشعر. لخص النعام ادم فروسية ونهج الشوايقة لمن نميرى زعل وقال ليهو ليه يا النعام ما غنيت لثورة مايو زي باقي الفنانين. فرد النعام قائلا: يا جعفر أخوي، هديك النسوان البيوديني اغني للرجال شنو؟

فيا ود ابوك لو بني شايق ما غنو ليك، عادي يعني ما في داعي تهستر في التلفزيون

معتصم اقرع