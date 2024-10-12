الغنيمة الباردة!

*تحركت قبل أيام من مدينة بنغازي الليبية 4 جرارات ضخمة تحمل أسلحة ومعدات حربية، تم شحنها بواسطة ليبي يدعى محمود الشامي، وهو مشرف هذا النوع من العمليات لدى مليشيات الدعم السريع، وكان مكلفاً بتسليم الشحنة لشخص ينتمي لقبيلة القرعان بمعسكر سارة (على بعد 35 كيلومتراً من مدينة الكفرة) اسمه عبد الرحمن أردخي، كي يسلمها بدوره إلى المدعو محمد بخيت دوديه، وهو يتبع للمتمردين وينتمي إلى قبيلة المحاميد، وكان مكلفاً بتوصيل الشحنة لشخص من قبيلة التاما يقيم في مدينة أدري التشادية ويدعى منصور أدم أبو دكو، وجرى الترتيب بأن يتم وضع شعارات لمنظمات دولية تعمل في مجال العون الإنساني على الجرارات الأربعة، كي تدخل السودان تحت مظلة وستار الإغاثة.. وبحمد الله وصلت المعلومة إلى استخبارات القوات المسلحة والقوات المشتركة، وتم تجهيز كمين ناجح لها، وتمكن الجيش والقوات المشتركة من استلام الشحنة بكاملها، وحوت أكثر من عشرة آلاف قطعة سلاح متنوعة، وذخائر أسلحة متوسطة وثقيلة بكميات ضخمة.. الآن يتم الاحتفال في المنطقة X بالانتصار الكبير وسط هدير المقاتلين.

د. مزمل أبو القاسم

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