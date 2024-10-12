• بسخريته الحامضة وضع الأستاذ محمد محمد خير عدداً من مناصري وكلاب صيد مليشيا التمرد السريع من سياسيين وصحفيين وأنصاف مثقفين وإنتهازيين .. وضعهم أمام موقف محرج وأسئلة صعبة وهو يسألهم عن موقفهم الراهن بعد خطاب الرويبضة الأخير والذي تنصّل فيه عملياً عن حلفائه المدنيين وفاجأهم بإعترافه الجهير بأن الاتفاق الإطاري هو سبب الحرب التي دمرت البلاد !!

• علي المستوي الشخصي توقفت منذ سنوات عن متابعة أحاديث الأستاذ الحاج وراق لسبب غاية في البساطة .. الرجل مهووس ومسكون بنظرية المؤامرة بطريقة مذهلة .. وراق يري الكيزان والCIA خلف كل موقف وحتي تحت كباية الشاي التي يرتشفها !!

• وراق يمتلك طاقة وخيال سينمائي مرعب علي تصوير هواجسه .. من خلال متابعتي للتسجيل الصوتي الأخير للأستاذ محمد محمد خير توقفت عند وصفه لوراق بأنه ( شايف نفسو عميل فرز أول للأمريكان) ..وهي وظيفة جديدة ما كنت أعلم عنها شيئاً لكنني كنت أجدها في كثير من تهويلات وتهويمات وراق التي تري الإسلامويين والحركة الإسلامية وعلي كرتي وأسامة عبدالله وراء كل كفوة يشهدها السودان حتي بعد أفول دولة الإنقاذ .. واللافت للنظر أن رويبضة مليشيا التمرد ومن معه درجوا علي إستخدام تيرمونولجي وراق ومفرداته المشحونة بنظريات التآمر الكيزاني علماً بأنهم كانوا من أدوات مرحلة من مراحل سنوات الإنقاذ التي تبدّلت فيها مواقع الممثلين فصاروا مخرجين .. بل ومؤثرين في مركز صناعة القرار !!

• من سخريات محمد محمد خير من زملاء الأمس تساؤله إن كان لهم ( وَش) لمواجهة الشعب السوداني بعد أن رماهم الرويبضة بالشباك وأثبت أنه لايفهم ألف باء السياسة .. وزاد محمد محمد خير إن أي (نُقلتي ) في السودان بيعرف سياسة أحسن من حميدتي !!

• وأنا بدوري أطلب من الأستاذ محمد محمد خير وهو في أقاصي الدنيا أن يعتذر للنُقلتية في السودان .. لأن أي واحد منهم أشرف مليون مرة من الرويبضة القاتل والمجرم .. والكذاب ..

عبد الماجد عبد الحميد