قوات الدعم السريع المتمردة تواجه عاصفة الانهيار والتلاشي

صدور قرار منع حركة الشاحنات الذي تحمل محاصيل معينة الي مناطق سيطرة الجيش هو مجرد تقنين لعملية النهب والسلب بل هو اعتراف صريح بالهزيمة الساحقة لهم وهو بمثابة فرفرة مذبوح فالقوات المسلحة مثلما فتحوا الطريق الرابط بين سنار وربك عنوة واقتدارا سيتم فتح الطريق القومي بين الابيض الفاشر ومن الفاشر الي نيالا ومن نيالا الي زالنجي ومن زالنجي الي الجنينة وسيتم انسياب المنتجات بين مدن السودان المختلفة دون اي عوائق فقوات الدعم السريع المتمردة تواجه عاصفة الانهيار والتلاشي من خلال الهزائم الذي منيو بها في كل جبهات القتال وعمليات الهروب المستمر دليل علي اعترافهم بالهزيمة ومن محاسن هذا القرار انها اسدل الستار رسميا للتخطيط الممنهج الذي اعده قوات الدعم السريع المتمردة لضرب النسيج الاجتماعي بين مكونات الشعب السوداني المختلفة فشعاراتهم وافعالهم لا يتسقان مطلقا فقريبا سيتم فتح الطريق القومي باذن الله

الصفحة للاستاذ عبد الواحد ادم صالح