رأي ومقالات

الطاهر ساتي يكتب: وخسر البيع ..!!

2024/10/12
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:: ما لم يقله حاكم دارفور مني أركو مناوي، بان كفيل مليشيا آل دقلو كان قد تعهد بتأهيل بعض مطارات دارفور وطريق الفاشر نيالا، و مشافي مرجعية بنيالا و الجنينة و الضعين، وكان ذلك نوفمبر العام ٢٠٢١ ..!!

:: ثم تلكأ في التنفيذ، وقصدهم مناوي باحثاً عن موانع التنفيذ، فطالبوه بالتوقيع على الاتفاق الإطاري مقابل تنفيذ تلك المشاريع، فعاد بلسان حال قائل : ( الله الغني وأنتم الفقراء)، ثم إزداد ثباتاً على رفض الإطاري..!!

:: وعليه، لو كان مناوي من الذين يبيعون المواقف للأنظمة الوطنية، لباعها للانقاذ في زمن البترول..ولو كان من الذين يبيعونها للأنظمة الأجنبية، فليس هناك أثرى من كفيل مليشيا آل دقلو و نشطاء تقدم ..!!

:: فالمتمرد المهزوم نفسياً و عسكرياً وأخلاقياً يعلم بأن مواقف مناوي وجبريل و عقار و كباشي والعطا – وكل الشرفاء – لم تكن قابلة للبيع لصالح انقلابه الدموي الفاشل .. فليحدّثنا عن الذين شاركوه في بيع وطنهم وشعبهم للكفيل ب ( كيس تُمباك) و ( قزازة ويسكي)..!!

الطاهر ساتي

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