كلنا شوايقة ولكل قبيلته!

كان عمنا جعفر الخواجة من أكبر تجار كوستي يعلق لافتة على محله التجاري مكتوب عليها بالبونط العريض *الشايقي* وكان في الأصل منصوري !

لسنوات طويلة كان بعض الناس يظنون حسنا ان المناصير شوايقة بحسب الثقافة والقواسم المشتركة وجوار الجغرافيا

عدد من القبائل في منطقة منحنى النيل اشتهر رموزها في الفن والشعر والسياسة والتجارة اشتهروا بأنهم شوايقة وهم في الأصل أبناء قبائل أخرى لكنهم أبناء ثقافة الشوايقة وجغرافية الشوايقة!!

عندما اعترضت قبل سنوات على صديقنا عثمان العمدة -عثمان الناظر-فيما بعد إقامة نظارة بإسم الشايقية فلقد كان اعتراضي ذلك مبنى على أساس أن الشايقية ثقافة ومجتمع أكثر من كونها قبيلة

في معرض اعتراضي ذلك عددت اسماء النعام ادم وصديق احمد وصلاح قوش وغيرهم وغيرهم كونهم شوايقة ثقافة وجغرافيا وليسوا شوايقة قبيلة ودم

فزاد من لا يعرف هذه الحقيقة دهشة وزيادة!

الحقيقة أن كل الرموز في كل المجالات تفخر بثقافة الشوايقة وكونها جزء من مجتمع الشايقية الكبير على منحنى النيل والذي يضم العديد من القبائل وخرج للسودان الكثير من الأسماء اللامعة

المزايا أعلاه جعلت الشايقية مثل الهلال والحزب الاتحادي ووردى – حاجة كدة لكل الناس وبكل الناس!!

يقيني أن الهمز واللمز والشتم في العلن الذي يتعرض له الشوايقة إضافة للاتهامات الجزاف من بعض العاهات مردها الحسد لا غير !!

*من يريد أن يكبر بالعداء للشوايقة فهو يصغر أمام كل الناس ومن يريد أن يظهر على حسابهم فسوف يظهر حجمه الحقيقي ومن يريد أن ينفي رسوخهم فسوف يثبت أنه شتات !!*

أ. بكرى المدنى