بعد تهديد نشطاء المليشيا بتدمير السد العالي وتحرك الأمن المصري في البحث والتحري عن كل الداعمين والمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع المتمردة

نشطاء قحت المتعاونين مع المليشيا يهربون من مصر رزافات ووحدانا إلى كمبالا

مصادر أكدت لنا أن القوني حمدان دقلو تكفل بتذاكر النشطاء المبعدين والهاربين من قبضة الأمن المصري.

Basher Yagoub