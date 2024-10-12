يسعى الجيش إلى إعادة المواطنين إلى منازلهم ليعمروها ويسكنوها، وتسعى الميليشيا لمنع الجيش من القيام بذلك. الجيش يتحرك استجابة لأحاسيس المواطنين ورغباتهم، بينما تتحرك الميليشيا وفق رغبات قائدها وداعميها في منع الناس من حقهم في العودة إلى منازلهم والعيش بحياة كريمة.

شتان بين موقف الجيش والميليشيا وشتان بين الموقف الطبيعي الذي يقوم على إعادة الأمل للسودانيين، والموقف الإجرامي الذي يسعى إلى مصادرة ذلك الأمل وتحطيمه. المعادلة واضحة وبائنة، وأي الفريقين أحق تعكسه أفراح المواطنين ودعوات المظلومين واستعدادات النازحين للعودة إلى بلادهم. فانظروا واحكموا يا أصحاب الحياد وحلفاء الميليشيا الكاذبين .

#السودان

#جيش_واحد_شعب_واحد

حسبو البيلي

