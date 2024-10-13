تخيل لو القائد البرهان اتكلم عن قبيلة الرزيقات او المسيرية بنفس نبرة كلام حميدتي في الشوايقة !!

تخيل !!!

لو القائد البرهان اتكلم عن قبيلة الرزيقات او المسيرية بنفس نبرة كلام قائد الميليشيا حميدتي في الشوايقة !! ..

والله ما كنا بننوم من صفحات الجماعة أياهم في وصف القائد البرهان بابشع صور العنصرية والقبلية والدعوة للكراهية وانتهاك اللحمة الوطنية ..

لكن الكلام الشين لمن يطلع من جوة البيت بتفتش السترة !!

د. عنتر حسن

