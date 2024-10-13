طيب الولايات دي بتقصف عشان فيهم جنودك المرتزقة !! طيب الشمالية يقصفوها ليه ؟!!

خطاب حميدتي إن كان هو من يتحدث او غيره٫ فقد قال كلاما خطيرا يؤكد أن حجم المؤامرة على السودان كان أكبر مما نتخيله فقد خاطب الامريكان قائلا : ما دام ما أنتو دايرين ترجعوا المؤتمر الوطني ليه دمرتوا البلد ؟!! يعني كنت دايرين تدمروا البلد !!!!!!

وتأكيده أن الانفاق الاطاري تبع قحت الذي فرض عليهم هو سبب أساسي للحرب !! وهذا دليل على أن الامريكان كانوا طرف اساسي في هذا الحرب مستعينين بحميدتي نفسه !!.

ما يؤكد يقينا أن من خاطب السودانيين أمس اما حميدتي نفسه او يكون اخوه عبدالرحيم، لان السؤال في نفسه سؤال غير منطقي ولا يخرج من انسان سوي، وغير عقلاني وهو يسأل قائد الجيش: ليه تقصفوا بالطيارات الجنينة والفاشر ومليط والحصاحيصا وما بتضربوا نهر النيل والشمالية ؟!!!

طيب الولايات دي بتقصف عشان فيهم جنودك المرتزقة وهم اهداف مشروعة !! طيب الشمالية يقصفوها ليه ؟!!!

د. عنتر حسن

