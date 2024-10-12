الشايقية … ومصر …

لا حاجة للدفاع عنهم …

لا الشايقية ولا غيرهم من قبائل الشمال يحتاجون للدفاع عن أنفسهم ولا من يدافع عنهم وقد كتبنا منشورا بصياغة ساخرة تهكما من مصطلح المتشوقل الذي إخترعه قائد التمرد.

الهدف من تركيز الإتهامات من قائد التمرد هو صناعة مصيدة ينجرف إليها البعض لتخصيص وقت ومجهود للدفاع عن الشايقية ورويدا رويدا يمكن أن تتم صناعة مصائد مماثلة لقبائل شمالية أخرى إستدعاءا لروح الفخر والتفاخر بتاريخ وبطولات وإنجازات القبيلة سعيا لتفكيك مجتمع الشمال من خلال تغذية روح العصبية وتضخم الذات القبائلية علما أن تضخم الذات القبائلية هو من أهم أسباب قلق الهوامش وقلق السودان بالتالي.

أما مصر فإن هدف هجوم قائد التمرد عليها في هذا الوقت تحديدا هو تجريد الجيش السوداني من القيمة العسكرية لانتصاراته وتجريد الرأي العام السوداني الكاسح المؤيد للجيش من فرحته المستحقة.

#كمال_حامد 👓