الهالك يعتبر الشايقية قوة عظمى وذكرهم مع الروس والأمريكان.

أنا زوجتي من “أصل دار جعل” لكن عندها حبوبة شايقية .. ودائما بقول ليها انت ماسكاني بي عرقك الشايقي.

الآن تيقنت أن كلامي صحيح وليس مزاح .. أنا أصلا لا تسيطر علي إلا “قوة عظمى”.

أي زول زوجته شايقية ولو بنسبة 25% .. مفروض يتيقن ويستسلم والا في النهاية مصيرو ذكاء صناعي .. زيو زي “كضيبتي”!

مكي المغربي