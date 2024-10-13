المليشيا كانت تخطط لأن تجعل من سلسلة (جبل موية) قاعدة حصينة على غرار جبال تورا بورا
يبدو أن المليشيا كانت تخطط لأن تجعل من سلسلة (جبل موية) قاعدة حصينة على غرار (سلسلة جبال تورا بورا) التي كانت تعتبر أحصن و أقوى قواعد المجاهدين الأفغان مع الفارق طبعاً فأولئك كانوا يقاومون الإحتلال السوفيتي و من بعده الأمريكي و هؤلاء يمثلون أدوات و عملاء قوى الشر الإقليمية و الدولية و وكيلها في المنطقة دويلة الشر !!
المليشيا و من خلال إحتلال (سلسلة جبل موية) كانت تود إحكام سيطرتها على ولاية سنار و التمدد نحو النيل الأبيض و التحكم في كل غرب و جنوب البلاد و تهديد الشرق لكن بسالة قواتنا و القوات المساندة لها و صمود شعبنا أفشل المخطط و لعل هذا و بعض ما جرى في معارك تحرير و تطهير الخرطوم يفسر صراخ و عويل الكفيل و (الروبوت) !!
الفيديو يوثق لبعض غنائم قواتنا من الأسلحة الإماراتية (بنادق قنص) في معركة جبل موية الفاصلة و الإستراتيجية !!
#المليشيا_إلى_زوال
حاج ماجد سوار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة