شاهد.. على إيقاع طمبور .. الفنان عادل حسن يسخر من قائد الدعم السريع بأغنية جديدة: (يا حليلك وا شريرك يا حميدتي المريحيم المسير جيت تقابض في الشوايقة ياخ خلاص أقدر عليهم)

أشعل الفنان السوداني الشاب عادل حسن, مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بأغنية جديدة قام بطرحها على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العمل الجديد حمل اسم “يا حليلك يا حميدتي”, وهو من كلمات وألحان الفنان عادل حسن.

وسخر الفنان في أغنيته من قائد قوات الدعم السريع, وذلك في أعقاب اتهامه لبعض أبناء قبيلة “الشوايقة” بشمال السودان, بأنهم أتباع للقيادي بالنظام السابق علي كرتي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قال الفنان في مطلع أغنيته الساخرة: (يا حليلك وا شريرك يا حميدتي المريحيم المسير جيت تقابض في الشوايقة ياخ خلاص أقدر عليهم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين