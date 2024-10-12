شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة السودانية الحسناء شهد الهندس تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة ملفتة وهي ترقص على أنغام (يا غزالي)

عادت المذيعة السودانية الحسناء شهد المهندس, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بإطلالة جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المذيعة الشهيرة في مقطع فيديو وهي ترتدي أزياء مثيرة للجدل وتتمايل في الرقص على أنغام أغنية (يا غزالي).

الجدير بالذكر أن نجمة قناة النيل الأزرق وسودانية 24 السابقة, كانت قد أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بعد ظهورها بشكل جديد فيها نوع من التحرر, خلاف لما كانت عليه إبان فترة عملها بالقنوات السودانية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين