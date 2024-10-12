شاهد بالصور.. تعرف على حقيقة خطوبة إبنة الفنانة السودانية المصرية “جواهر” بالقاهرة

وسط أجواء من الفرحة والبهجة، حافظ فيها العروسين على تقاليد الأفراح السودانية، سادت البهجة بمنزل الفنانة السودانية الحاصلة على الجنسية المصرية “جواهر”، التي اشتهرت بين المصريين بأغنياتها المميزة لا سيما «ع الكورنيش»، إذ تداول البعض صورها رفقة العروس، مشيرين إلى أن جواهر تحتفل بخطبة ابنتها.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من موقع الوطن المصري, فقد ظهرت جواهر خلال الصور المتداولة، وهي تحتضن العروس التي تألقت بفستان أبيض، متوسط الطول، وتسريحة شعر إنسيابية وبسيطة للغاية، مع مكياج خفيف كشف ملامحها، في حين ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية الملابس السودانية التقليدية، بينما تألقت «جواهر» ببليزر باللون الوردي، مع تسريحة الراستا الشهيرة التي عُرفت بها.

وبالبحث عن حقيقة خطوبة ابنة “جواهر”, فقد تبين أن الفنانة السودانية، احتفلت بالفعل بحفل الخطوبة منذ يومين، لكن العروس هي ابنة أخيها، وليست ابنتها كما يتداول البعض ممن عبروا عن إعجابهم بالصور.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد شاركت جواهر، متابعيها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مقطع فيديو من الخطبة، مدونة: «ألف مبروك شوشو وحمادة»، وعند سؤال أحد المتابعين عن هوية العروس، أجابته بإنها ابنة أخيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين