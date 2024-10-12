شاهد بالفيديو.. نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان يكشفون الأسباب التي جعلت “حميدتي” يتهم مصر بضرب قواته بجبل موية

كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, السبب الرئيسي الذي جعل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” يتهم الطيران المصري بضرب قواته بمنطقة جبل موية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “حميدتي”, كان قد اتهم مصر بمساعدة الجيش السوداني في ضرب قوت الدعم السريع بمنطقة جبل موية, الأسبوع الماضي.

وأثار دقلو, ضجة واسعة باتهماته الأخيرة لمصر, خلال ظهوره الأخير في مقطع فيديو تم بثه عبر عدد من الفضائيات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لنائب قائد الجيش الفريق شمس الدين كباشي.

وظهر كباشي, في أحد المقطع المتداولة وهو يخاطب جنود الجيش باللهجة المصرية قائلاً: (نحنا مبسوطين.. مبسوطين أوي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين