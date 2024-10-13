علماء روس يطورون موصلات حرارية بقدرات فائقة

تمكن علماء روس من تطوير موصلات حرارية مرنة ذات قدرات فائقة، قابلة للاستخدام في تصنيع الأسلاك التي تتحمل درجات حرارة مرتفعة للغاية.

وأوضحت وزارة التعليم الروسية في بيان أن هذه الموصلات الحرارية المرنة، التي تعتمد على مادة ثنائي بوريد المغنيسيوم، يمكن توظيفها في مجالات تطوير أجهزة التبريد الموفرة للطاقة. يعتمد هذا النظام على تقنية هجينة تشمل نقل الهيدروجين المسال وكابلًا فائق التوصيل يتحمل تفاوتات كبيرة في درجات الحرارة.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الموصلات الجديدة يمكن استخدامها أيضًا في تطوير الأنظمة المغناطيسية المختلفة، وفي مجالات تصنيع كوابل نقل الطاقة، وكذلك في صناعة المحركات والمولدات وأجهزة تخزين الطاقة.

وقال رسلان بالوتين، أستاذ علوم الفيزياء في جامعة قازان الفيدرالية: “تطوير مثل هذا النوع من الموصلات مهم في مجالات تقليل تكاليف الإنتاج الصناعي، خلال تطوير هذه الموصلات استخدمنا كوابل نقل مرنة مصنوعة من النيكل، وغطيناها بطبقات من ثنائي بوريد المغنيسيوم باستخدام المغنطرون أو ما يعرف بالصمام المغناطيسي الإلكتروني، ومن ثم غطيت هذه الطبقات بمواد عازلة”.

جريدة عمان