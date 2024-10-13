“فسخوا الخطوبة بعد 48 يومًا”.. كيف تحدث كهربا عن شدوى ابنة الحضري؟

حافظ لاعب الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا” على علاقة جيدة مع حارس مرمى المنتخب السابق عصام الحضري، رغم انتهاء خطوبته من شدوى، ابنة الحضري.

استمرت الخطوبة لمدة 48 يومًا فقط قبل أن ينفصل الثنائي، رغم قصة الحب التي شاركا جوانب منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقابلات تلفزيونية.

وخلال مداخلة هاتفية سابقة على قناة LTC، أكد عصام الحضري أن علاقته بكهربا ما زالت جيدة رغم فسخ الخطوبة، مشيرًا إلى أن “القصة كلها قسمة ونصيب”. وأضاف أن كهربا كان يجلس معه في نفس الغرفة خلال معسكر المنتخب الوطني، وكان أول من هنأه عندما احترف في صفوف نادي التعاون السعودي.

من جانبه، أكد كهربا في تصريحات سابقة لقناة أون تايم سبورتس أن علاقته بالحضري لا تزال جيدة، ويتعاملان بصورة طيبة.

وكان كهربا قد احتفل بخطبته على شدوى في 12 مايو 2017، خلال حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء المقربين.

كما ظهر الثنائي معًا في برنامج على قناة “سي بي سي”، حيث تحدثا عن قصة ارتباطهما وحبهما.

وقال كهربا: “كنت قريب من الحضري جدا وفي معسكرات مع بعض وبعد بطولة أفريقيا، كان فيه مناسبه شوفت شدوى فيها واتكلمت معاه في موضوع الخطوبة”.

وأضافت شدوى: “قبل ما كهربا يجي يتقدم لي كنت بحب اتفرج عليه واتضايق جدا لو منزلش الماتش”

وتابعت: “كان بابا نازل يتعشى مع كهربا، وماما قالتلي تعالي ننزل معاه، وقعدنا اتكلمنا عادي، وبعدها هو جه اتكلم مع بابا وماما ومكنتش اعرف اي حاجة”.

وفي يوم 12 مايو 2017 تأكد فسخ خطبة الثنائي، حيث قام كهربا بإزالة جميع الصور التى تجمعه بعصام الحضرى.

وقام الحضرى وابنته أيضًا بإزالة جميع الصور المرتبطة بالخطوبة والتى نشرها الثنائى عبر صفحاتهم على مواقع التواصل.

وأثارت شدوى الجدل، عقب إعلانها تشجيع نادي الزمالك وتأكيدها على ذلك بتعصبها للفارس الأبيض في وقت يعد والدها من الحراس التاريخيين للنادي الأهلي.

مصراوي