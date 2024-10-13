كوب واحد يوميا.. تناول هذا المشروب لتنظيف الشرايين ومكافحة السرطان

يُعد اللبان الدكر من المكونات الطبيعية التي استُخدمت منذ القدم في الطب الشعبي لتحقيق فوائد صحية متعددة.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارية البكتيريا والمناعة ورئيسة قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن تناول كوب واحد من منقوع اللبان الدكر يعزز صحة الجسم بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

وفي تصريح خاص لـ”مصراوي”، أكدت عبدالوهاب أن هذا المنقوع يساعد في الوقاية من السرطان والالتهابات، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

وأضافت أن هذا المشروب يساهم أيضًا في تنقية الشرايين من الشوائب، ويدعم صحة الجهاز الهضمي، كما يقلل من مشكلات الهضم مثل الإمساك والانتفاخ.

وقدمت عدة نصائح أخرى لتناول منقوع اللبان تتمثل فيما يلي:

– تقوية جهاز المناعة.

– تحسين البشرة.- صحة الأسنان.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض.

مصراوي