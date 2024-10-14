الكركديه الساخن أم البارد؟.. طبيبة تكشف مفاجأة بشأن خفض ضغط الدم

يُعتبر الكركديه من المشروبات الشعبية المعروفة بفوائدها الصحية العديدة، خاصة في ما يتعلق بخفض ضغط الدم. لكن هل تعلم أن درجة حرارة المشروب تؤثر بشكل كبير على فعاليته في هذا المجال؟ على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن شرب الكركديه الساخن هو الطريقة المثلى للاستفادة من فوائده الصحية وخفض ضغط الدم المرتفع، فما مدى دقة هذا الاعتقاد؟

أوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية (EASHTN)، أن الكركديه يمتلك خصائص مفيدة لخفض ضغط الدم، ولكن المسألة أكثر تعقيدًا من مجرد شربه ساخنًا.

وفي تصريح خاص لـ”مصراوي”، أكدت فكري أن الكركديه الساخن يمكن أن يساعد في خفض الضغط، إلا أن الكركديه البارد يُعتبر الأكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن الكركديه البارد يحقق تأثيرًا أقوى وأسرع في خفض ضغط الدم مقارنة بالكركديه الساخن، مردفة أنه لا يجب الاعتماد على الكركديه كبديل للعلاج الدوائي لارتفاع ضغط الدم، فاستنشاقه يساعد في إدارة الحالة، ولكن يجب دائمًا اتباع توصيات الطبيب.

مصراوي