جزء من الدجاج لا ينصح بتناوله

أوضحت الدكتورة ناتاليا سيتشوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والتغذية، الجزء من الدجاج الذي يُفضل تجنبه.

وأشارت إلى أن لحم الدواجن الأبيض يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون، ولذلك يُعتبر صدر الدجاج الأكثر فائدة للصحة. ومع ذلك، شددت على أهمية التنوع في التغذية، مما يستدعي تناول أجزاء أخرى من الدجاج مثل الفخذ والساق. وأضافت أن لحم الصدر يُنصح بتناوله في وجبة العشاء، بينما يمكن تناول الأجزاء الحمراء الأخرى في وجبة الغداء لأنها تحتوي على دهون مشبعة مشابهة لتلك الموجودة في اللحوم الحمراء.

وتحذر الطبيبة من تناول لحم الدجاج مع الجلد لأن جلد الدجاج يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

وكالة عمون – Rt