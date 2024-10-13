مصالحة تقطع الطريق أمام المشروع المعادي للسودان ووحدته

هناك تعريف موضوعي لتحقيق النصر للسودان في هذه المعركة، المسألة ليست حول النيل من كل متمرد بالمعنى الحرفي، بل تعريف الوصول للنصر يستند على أربعة مرتكزات هي:

أولا: الحفاظ على مؤسسات الدولة ووجودها وشرعيتها أمام العالم. ثانيا: ترتيبات أمنية وعسكرية وفق رؤية الجيش الوطني للبلاد وتقوم عليه وينفذها هو. ثالثا: إبعاد النفوذ الخارجي الممول للتمرد. رابعا: ترسيخ مشروع سياسي يقوم على عملية سياسية شاملة مع ملكية وطنية للحل ومصالحة تقطع الطريق أمام المشروع المعادي للسودان ووحدته. وهذه الأمور تحتاج لخطاب سياسي مركب ويتحرك على عدة مستويات.

هشام عثمان الشواني