مقطع صادم لشلة رخيصة سرقت لسان قبيلة الهوسا تبايع الجنجويد منذ فترة بولاية سنار

ترى أي أرض تقلهم واين سيختبئوا بعد تحرير الولاية وقد ارتضوا خيانة جيشهم

ابشركم قبيلة الهوسا أهل العبادة أهل الشهيد مكاوي سياكلوهم بي سنونهم

نشر المرتزق المتمرد علي جيشه (عثمان عمليات) علي صفحته بمنصة X بتاريخ 5/اكتوبر فيديو يعرض بيعة قبيلة الهوسا بولاية سنار لمرتزقة الدعم وعربان الشتات في مفارقة وتناقض واضح ..



فالمرتزقة عنصرية لا تعترف إلا بمكونات الشتات وعُربان مستجلبة من مجاهيل إفريقيا بل (عثمان عمليات نفسه) مصنف بلغتهم (فلنقاي) لا ينال شرف القيادة المُطلقة ..

المتحدثين باسم قبيلة الهوسا سرقوا لسان اهلهم البسطاء بمتاع دنيا وعرض زائل وشرخوا اواصر نسيج اجتماعي نسجته الأجيال منذ عشرات السنين لُحمة وشائج ومصير مشترك مع مكونات الولاية التي شذوا عنها بصنيعهم ومالهم من مهرب ..

محاكمة كل من ولغت ايديهم في دماء العمالة وشراكة المرتزقة واجب وفرض للتأسيس لامة لا يهزمها التحشيد وحتي يستوي ساق الوطنية ..

محمد هاشم الحكيم