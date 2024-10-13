حرب السودان ……. Game Over

حميدتي يعترف بالهزيمة…

فى خطاب قائد مليشيا الدعم السريع المتمردة الذى وجهه يمكن ان نكتب الاتي:

حميدتي اعترف بالهزيمة..

معركة جبل موية كانت ضربة قاصمة للمليشيا ..

الخطاب يعبر عن حالة الانهيار التى تعتري الدعم السريع..

استعدى حميدتي المجتمع الدولي..

وجه اتهامات لمصر ستخصم من رصيد الدعم السريع كثيرا..

بدا واضحا ان الرجل فقد البوصلة تماما… ومفرداته تتحرك بين الشكوى واللوم والانتقاد..

اعترف بالنقص العددي لقوات المليشيا وهو يستدعي الاحتياط ويظهر انه فقد السيطرة عليهم بمحاولة استفزاز الذين لم يستجيبوا للنداء ب( اقعدوا مع اخواتكم)..

اعترف حميدتي بنقص الامداد والذخيرة ما يشير الى توقف الداعمين وتراجع الاسناد الذى كان يجده من بعض الاطراف الدولية..

على الرغم من ذلك فان على الجيش عدم الالتفات لجرسة قائد المليشيا وما يمكن ان تخفيه من ( مسكنة تكتيكية) ،على الجيش ان لا يقلل من مستوى ضرباته القاصمة او همته الراهنة فى مواجهد التمرد الذى اوشك على نهاياته..

محمد عبدالقادر

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