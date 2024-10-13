الدكتور فضل الله أحمد عبدالله: مصر الحكاية الأبقى دوما

مصر الحكاية الأبقى دوما

الدكتور فضل الله أحمد عبدالله

في عواصم بلدان العرب ،

تتقلب الأحوال ، وطبيعة الأزمات ،

وتتغير تبعا لها طرائق التفكير والمعالجة .

إلا القاهرة ،

هي نسيج أصالة أهلها ، في تفردهم المائز لمعنى الإنتماء .

أكرمتنا بأن نرتقي منصات الفكر والثقافة ،

ونتوغل في مساحات جمال أرواح أهلها ، مرات كثيرة ، وفي أوقات مختلفة ومتباعدة .

القاهرة هي القاهرة ،

تتزحزح الأشياء وتتخلخل ، هي على حالها ثابتة في مبدئية إنسانتيتها ، واستنارتها .

القاهرة عاصمة عواصم العرب ،

مثل نبض الفجر ،

تظل المسافة بيننا مثل رمش الروح للعين عندما ترغب في السبات .

هي مصر ” المحروسة ” جاءت إلى الدنيا بحقول الشعر ونصاعة الفكر مثلما جاءت بحقول القمح وثمار الفرحة الأولى ، ووهج الحكايات

والحكاية هي الأبقى دوما حسب قول طه حسين في دعاء الكروان :

( فالحكاية تستعصى على الموت ، الحكاية تستعصى على الإمتلاك ، لا يستطيع أحد أن يقبض على صوت الكروان وهو يعيد ترديده ويوقظ داخل كل منا حكاية )

مصر بلاد تبصر بعين البصيرة ، ما لم يبصره أحد ،

تمشي وئيدة الخطى ،

تصنع إشراقة المستقبل بالمعرفة والفكرة المزهرة .

هكذا كانت – ولا تزال – قبسا من أشراق العلم والأدب والفنون والعقول المتقدة