‏في بدايات أيام الحرب، ذكرتُ في أكثر من حوار تلفزيوني أن الهدف الاستراتيجي الأبعد وغير المنظور من حرب الميليشيا وأعوانها في السودان هو استهداف العمق الاستراتيجي للشقيقة مصر وتهديد أمنها القومي. وقد تجلّى غباء قادة الميليشيا في حديثهم يوم دخولهم مطار مروي، حيث أعلنوا أن هدفهم من دخول المطار هو الطائرات المصرية والطيارين الذين كانوا في مهمة تدريب وتوأمة.

‏اليوم، وبعد اتهام زعيم المرتزقة لمصر قبل يومين، قرروا وقف مرور السلع والمواشي بحجة أنها تمر عبر مناطق سيطرة الجيش، لكن هدفهم الأعمق هو تعطيل التجارة مع مصر. مع ذلك، سيخيب مسعاهم وستظل العلاقات مع مصر الشقيقة قوية رغم كيد الكائدين في الدول المتآمرة المشغلة للميليشيا!

‏خالد الإعيسر‏الجمعة 11 أكتوبر 2024م