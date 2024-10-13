ضراعات أهل السودان بأن يريهم عجائب قدرته في كل من آذاهم في وطنهم وعرضهم ومالهم وأنفسهم لن تذهب سدى، وسيرون آيات الله فيهم جميعا رأي العين حتى تشتفي صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم

حميدتي يدفع آخر الأثمان، بعد إفلاته من كل القيود وتسلله من خلف الدفاعات ليحرز أهدافا في مرمى الجميع. في حالة غياب ذهني عبر المسكين عن نفسه بعد اغتراب طويل عنها، دون استخدام الآلة الحاسبة

العلاقة المصنوعة بين المليشيا وقحط-تقزم ظلت في كل أطوارها حالة زواج عرفي مضطرب؛ لا تستقر ولا تنتهي برغم آثار ندوب كل منهما على جسد الآخر، والملاسنات المقذعة المتجددة مع التقلبات الهرمونية

الوزر الأكبر في بروز قحط وظواهرها سببه القصور في تطوير خدمات وبرامج الصحة النفسية والعقلية

Zuhair Abdulfattah Babiker