السودانية سارة (ابنة أخ الفنان جمال حسن سعيد) ترسم بكلماتها معالم معركة القحاطة ضد الشعب السوداني

المواطنة السودانية سارة سعيد (ابنة أخ الفنان الشهير الأستاذ جمال حسن سعيد) ترسم بكلماتها معالم معركة القحاطة ضد الشعب السوداني بكامله.

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متلازمة (السكليب والولولة والفنجطة) التي أصابت القحاطة ليست من فراغ، بل لأنهم أدركوا – أخيرا -الحقيقة المريرة والمآل المشئوم الذي أوردوا أنفسهم إياه حينما اختاروا جانب الجنجويد ضد كل الشعب السوداني، وصدقوا أماني الشيطان ووعده لهم الذي رأوه غير مكذوب حتى صرحوا بأن كل من يعارضهم لن يستطيع أن (يتحاوم) بعد يوم كذا،

يقصدون يوم أن يستتب أمر انقلاب حميدتي الذي أحكمت حلقاته، إيمانا منهم بتقدير وتدبير وإرادة سادتهم وأذرعهم، ولكنهم دوما ينسون تقدير وتدبير خالقهم وإرادته ومن بعدها إرادة الأمة السودانية التي لا يستحقون النسبة إليها.

شاهت الوجوه !!!

Zuhair Abdulfattah Babiker