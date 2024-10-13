بالراي والسيف والقلم هزمنا كل من كان ظلم!

هي امانة في كل عنق مواطن سوداني شريف وفنان واعلامي ومثقف وناشط همتكم في القضاء علي الجهوية والقبلية المفتعلة ( اللهي) وبكل امانة م جديدة علينا عشان نكون منطقيين ولكن نقدر نقول الحرب دي بكل تاكيد وفرت ليها مناخ (ح) يستغلوهو بدون ادني شك

المهزومين والخونة من اهل الفتنة لاغراض الكسب السياسي وتوسيع فجوة الخلافات القديمة الحديثة التي اثقلت كاهل هذا السودان وحالت بينه وبين ركب التقدم والتطور.. فلازم الملف دا نشتغل عليه جميعآ ولازم يصل اثره ويطال وجدان وعقل كل زول بسيط واي مواطن لازم يعرف انه اعظم من قاتلوا لاجل نصرة هذا الشعب السوداني

والقوات المسلحة في هذه الحرب (الابتلاء) هم ضباط وجنود ومستنفرين من كل ابناء القبائل السودانية الحرة بما فيهم المسيرية والرزيقات كالعميد ركن حسن درموت وغيره من ابناء المسيرية الاحرار وغيره من ابناء الرزيقات وفروعهم

وما ركزت علي هاتان القبيلتان الا لاني اعنيهما كما غيرهما من القبائل فلازم تعرف انهم مكون اصيل فان انقاد جزء من ابنائهم خلف مشروع آل دقلو كثائر ابناء القبائل هذا لا يوصم القبيلة ولا يحملها وزر من تمرد من ابنائها..

الدعم السريع تكوين مليشي ضم الشماليين والجنوبيين والغرابة وابناء الشرق والوسط وحتي بعض مرتزقة دول الجوار التي نحترم شعوبها وحكوماتها ما لم تتورط في الرفد بهم رسميآ لمناصرة الدعم السريع

وهذا ما لم يحدث بالفعل كالجارة جنوب السودان الحبيبة واريتريا واثيوبيا وليبيا فنحن ارفع من ان ناخذ الدول والشعوب والقبائل بوزر مارقيها ومرتزقتها فنحتاج كثيرآ لهكذا خطاب ولغة تعمل علي ازالة الحرج ورتق نسيجنا الاجتماعي والاقليمي فانها المرحلة القادمة خلونا نعمل علي اعادة سودان واعي ومثقف ومتصالح ومتسامح مع كل مكوناته واقليمه ولازم نتماسك ونتكاتف ونعديها 🙏♥️

Haitham Abbas