لماذا دمرت ميليشيا الدعم السريع البنية التحية لولاية الخرطوم خاصة الكباري ؟!!!

قائد الدعم السريع في خطابه وهو يخاطب الامريكان ويقول لهم لماذا دمرتم البلد وانتم تريدون اعادة المؤتمر الوطني!!! وهو يعلم ان البلد تم تدميره بيده ويد جنوده !!!

ولابد ان يعلم أي خائن أو مرتزق أو عميل أن اي حكومة تريد ان تحكم البلد يجب ان تأتي بإرادة الشعب فقط، وليس بالسلاح والاستعانة بالاجنبي وتدمير البلد ..



د. عنتر حسن

