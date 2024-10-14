التيجراي … الأرومو … فانو …

دورات متكررة…

فانو الأمهرية تعني عودة المركزية التاريخية التي شكلت جغرافية أثيوبيا ليست الحالية بل لما قبل إستقلال أريتريا.

مركزية الأمهرا ترفض المكاسب الثقافية والإدارية للأقاليم وهي مكاسب تمت في عهد مليس زيناوي وهي مكاسب جعلت من الأمهري مواطنا من الدرجة الثانية خارج إقليم أمهرا في أقاليم كان هو سببا في ضمها للحبشة خلال حروب التوسع.

مركزية ترفض مكاسب المسلمين التي حصلوا عليها في عهد آبي أحمد.

ومركزية ترفض تعدد الأبجديات واللغات سوى الأبجدية الجعزية واللغة الأمهرية.

وفي مرات سابقة اقتربت التيجراي من أديس أبابا وكذلك الأورومو ولكن هناك دائما قوى كبرى تتدخل في اللحظة الحرجة.

وهي نفس القوى التي دعمت منليك ومنليك دعمته كل القوى التي تتصارع حاليا ، بريطانيا ، روسيا ، فرنسا ، وحتى إيطاليا.

أثيوبيا دولة مدللة.

#كمال_حامد 👓