ربما يكون دخول السودان (الحلف المصري الارتري الصومالي) قاب قوسين أو أدنى بسبب اصرار مليشيا الدعم السريع وداعميها على معاداة مصر.

الأمل الوحيد هو القضاء الكامل على المليشيا داخل السودان وبذلك يختفي جزء من الخطر في المنطقة، وبعدها، يكون للسودان دور في التهدئة وانهاء المواجهة الصومالية الإثيوبية.

وجود المليشيا خطر على المنطقة كلها، ومن يتحكم فيها يراها (علبة كبريت) يستخدمها جنديا جنديا ليحرق بها المنطقة وتحترق كلها.

مكي المغربي