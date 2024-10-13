الكركديه الساخن أم البارد؟.. طبيبة تكشف مفاجأة بشأن خفض ضغط الدم

الكركديه مشروب شعبي يحظى بشعبية كبيرة نظرًا لفوائده الصحية المتعددة، ولكن هل تعلم أن الطريقة التي تشرب بها الكركديه تؤثر بشكل كبير على فعاليته في خفض ضغط الدم؟ فيما يظن الكثيرون أن شرب الكركديه الساخن هو الطريقة المثلى للاستفادة من فوائده الصحية وخفض مستويات الضغط المرتفع، فما مدى صحة هذا الأمر؟

أوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية (EASHTN)، أن الكركديه يتمتع بالفعل بخصائص تساعد على خفض ضغط الدم، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة.

وأكدت ” فكري” في تصريح خاص لـ”مصراوي”، أن الكركديه الساخن يُسهم في خفض الضغط، مشيرة إلى أن البارد هو الأفضل والأكثر فعالية في تحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن الكركديه البارد يحقق تأثيرًا أقوى وأسرع في خفض ضغط الدم مقارنة بالكركديه الساخن، مردفة أنه لا يجب الاعتماد على الكركديه كبديل للعلاج الدوائي لارتفاع ضغط الدم، فاستنشاقه يساعد في إدارة الحالة، ولكن يجب دائمًا اتباع توصيات الطبيب.

مصراوي