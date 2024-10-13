مصر.. إصابة 20 شخصا في حادث قطار بالمنيا

شهدت محافظة المنيا بصعيد مصر، صباح الأحد، حادث قطار أسفر عن إصابة 20 شخصا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة المصرية.

ووقع الحادث على خط السكة الحديد بين محطتي أبو قرقاص والمنيا، حيث اصطدم جرار بمؤخرة القطار رقم 1087 خلال رحلته من أسوان إلى القاهرة.

وأوضحت وزارة الصحة أن 19 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، بينما نُقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وأشارت الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تتراوح بين كدمات وجروح ظاهرية، مع عدم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن، وفقا للبيان.

وأضاف المصدر ذاته أنه، تم إرسال “23 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ورفع درجة التأهب الطبي”.

من جانبها، أفادت هيئة السكك الحديدية، بأن الحادث أدى إلى سقوط عربتين من القطار، إحداهما في ترعة الإبراهيمية. وقد تم على الفور فصل القطار عن العربتين المتضررتين والسماح له باستكمال رحلته إلى القاهرة.

وبحسب بيان الهيئة، كلف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير ، كلا من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

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